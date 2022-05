Unfall im Kreis Gifhorn: Wohnmobil prallt gegen Baum

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Donnerstagmorgen auf der L282 zwischen Steinhorst (Landkreis Gifhorn) und Eldingen (Landkreis Celle) gekommen.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Wohnmobil die Strecke in östliche Richtung, als sie gegen 5 Uhr nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug stieß gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Wohnmobil entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich, es musste abgeschleppt werden. Da sich die Bergung sehr umfangreich gestaltete, war die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Eierwürfe in Gifhorn – Polizei sucht weitere Geschädigte

Rund um den Steinweg in Gifhorn kommt es laut Polizei seit dem 4. Mai zu Eierwürfen. „Betroffen waren sowohl die Fassaden von Häusern als auch abgestellte Autos.“ Die Polizei Gifhorn sucht hierzu weitere Geschädigte sowie Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache. Telefon: (05371) 9800.

Autodiebe klauen Mercedes mit schlüsselloser Verriegelung in Gifhorn

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Gifhorn einen hochwertigen Pkw gestohlen. Dazu umgingen sie die schlüssellose Verriegelung eines Mercedes-Benz, der vor der Wohnanschrift des Geschädigten an der Potsdamer Straße geparkt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend, 21.20 Uhr und Mittwochmorgen, 05.20 Uhr.

Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

Die Polizei rät, die Schüssel für Fahrzeuge mit Keyless-Komfortsystemen nicht in der Nähe zu Haus- bzw. Wohnungstüren abzulegen. Das Funksignal des Schlüssels sollte zudem durch geeignete Maßnahmen, etwa entsprechende Behältnisse, abgeschirmt werden. Besitzer sollten dies nach dem Erwerb austesten – das Auto sollte auch dann nicht öffnen, wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt an die Fahrzeugtür gehalten wird.

Diebe stehlen in Wittingen Paletten – Zeugen gesucht

Zu einem Einbruch in das Außenlager des Raiffeisen-Markts in Wittingen ist es bereits am vergangenen Wochenende gekommen. Unbekannte brachen die Verriegelung zu dem Außenlager auf und entwendeten daraus und von einem frei zugänglichen Abstellplatz daneben diverse Europaletten. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagmittag und Montagmorgen. Zum Transport des Diebesguts müssen der oder die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich unter (05831) 252880 bei der Polizei Wittingen melden.

