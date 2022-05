Teilweise sind im Eyßelforst noch immer Waldwege überschwemmt. Das Wasser stammt von der Baustelle der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Bereits am Sonntagnachmittag warnte die Polizei via Twitter: "Achtung: Der Eyßelforst steht sprichwörtlich unter Wasser. Auf vielen Wegen in dem Wald zwischen der Wolfsburger Straße und Isenbüttel steht kniehoch Wasser. Betreten und Befahren stellt eine Gefahr dar."