Für einen Schaden in vierstelliger Höhe haben Unbekannte in Gifhorn durch die Zerstörung der Informationstafeln gesorgt.

Polizei Gifhorn Unbekannte zerstören in Gifhorn mehrere Informationstafeln

Möglicherweise während einer Vatertagstour haben Unbekannte in einem Waldstück in Winkel am Donnerstag oder frühen Freitag ein Dutzend Informationstafeln zerstört. Sie gehörten zum Waldlehrpfades der Stadt Gifhorn. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen, schreibt die Polizei.

Wer in dem Zeitraum enthemmt wirkende oder verdächtige Personen im Bereich nordwestlich des Heideparkplatzes gesehen hat, die Tat beobachten konnte oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich unter (05371) 9800 bei der Polizei in Gifhorn.

red

