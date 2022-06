Landkreis Gifhorn beschafft Masken, um Bürger zu entlasten

Der Landkreis Gifhorn hat, angesichts der steigenden Infektionszahlen, für 20.000 Euro FFP2-Masken bestellt. Vorausgegangen war ein Kreistagsbeschluss auf einen Antrag von SPD, Grünen und Die Fraktion. Die Masken sollen kostenlos an einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger verteilt werden. Angesichts steigender Infektionszahlen und andauernder Maskentragepflicht, die unter anderem im ÖPNV oder Arztpraxen gilt, kommt diese Lieferung gerade recht.

Laut Pressemitteilung sollen zwei Masken pro Person pro Woche über die Ausgabestellen der Tafeln in Wittingen in der Kleine Wallstraße 3 und in Gifhorn im Paulsumpf 8, dem Tagestreff „Moin Moin“ in der Braunschweiger Straße 56 sowie über die Kleiderkammer des DRK in Wittingen ausgegeben werden.

Die weiterhin bestehende Maskenpflicht in Teilen des alltäglichen Lebens führt zu einer stärkeren finanziellen Belastung der Bürger, vor allem für Personen im unteren Einkommensniveau. Mit der kostenlosen Ausgabe der FFP2-Masken sollen diese Personen finanziell entlastet werden, schreibt der Landkreis abschließend.

Berechtigte Bürgerinnen und Bürger können die kostenlosen FFP2-Masken ab sofort an den Ausgabestellen abholen. red

