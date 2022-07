Bahnstrecke Gifhorn-Braunschweig nach Unfall gesperrt

Am Gifhorner Bahnübergang Freitagsmoor kam es am Dienstag, 5. Juli, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Erixx-Regionalzug und einem Lastwagen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Am unbeschrankten Bahnübergang Freitagsmoor in Gifhorn-Süd kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Lastwagen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr. Verletzt wurde niemand. Offenbar habe ein Lastwagen beim Entladen mit dem Anhänger den vorbeifahrenden Erixx touchiert, teilte eine Sprecherin der Erixx GmbH mit. Experten untersuchen die Unfallstelle.

Bahnstrecke auf unbestimmte Zeit gesperrt

Nach Angaben der Erixx GmbH, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Osthannoverschen Eisenbahnen AG, ist die Bahnstrecke zwischen Gifhorn-Stadt und Gifhorn-Süd auf unbestimmte Zeit gesperrt. Es komme zu Verspätungen und (Teil)-Ausfällen. Über die Freigabe der Strecke entscheide die DB Netz AG.

Die Notfall-Manager vor Ort wollten sich zu dem Unfall nicht äußern.

Der Text wird aktualisiert!

