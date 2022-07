Rund 100 Gäste beim Meiner Morgenmahl am Zuckersee

Zum fünften Meiner Morgenmahl am Südufer des Zuckersees in Meine kamen am Sonntag rund 100 Gäste, um in idyllischer Atmossphäre zu frühstücken.

Foto: Dirk Kühn / BZV