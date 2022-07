Feuerwehr löscht Böschungsbrand bei Meinersen mit viel Wasser

Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren ist es zu verdankten, dass sich ein Böschungsbrand am Mittwoch nicht weiter ausbreiten konnte und ein angrenzendes Feld nicht den Flammen zum Opfer fiel. Gegen 15.30 Uhr wurde das Feuer an einem Verbindungsweg zwischen Seershausen und Meinersen entdeckt, die Feuerwehren aus Meinersen, Ahnsen und Päse alarmiert, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. „Wir hatten Glück, dass die Brandstelle von der Seershäuser Straße gut einsehbar ist und so das Feuer unmittelbar nach der Entstehung entdeckt und gemeldet wurde“, so Einsatzleiter und Samtgemeindebrandmeister Sven J. Mayer.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung waren die drei Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen vor Ort und konnten mit dem mitgeführten Wasser die Flammen schnell ablöschen. Rund 150 Quadratmeter Böschung sowie rund 30 Meter Weidezaun fielen den Flammen zum Opfer.

„Es ist die richtige Entscheidung gewesen, dass wir die Grundausstattungswehren nach und nach mit Tragkraftspritzenfahrzeugen mit Wassertank ausrüsten“, so Mayer. So standen schnell 6000 Liter Löschwasser an der Einsatzstelle zur Verfügung, von den rund 4000 Liter für die Brandbekämpfung eingesetzt wurden. Nach einer guten halben Stunde waren auch die letzten Glutnester abgelöscht und die Wehren konnten wieder einrücken.

