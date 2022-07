Schützenfest: Gifhorner wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen

Auf dem Wilscher Schützenfest ist es am frühen Morgen des Sonntags, 12. Juni, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27-jährigen Gifhorners gekommen. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt in diesem Fall und sucht nun weitere Zeugen, berichtet die Polizei.

Nach bisherigen Ermittlungen habe das Opfer am Samstagabend das Fest besucht und sei am frühen Sonntagmorgen, gegen etwa 3 Uhr, fast auf dem Heimweg gewesen. Auf dem Weg am aufgestellten Toilettenhäuschen vorbei, wurde der Gifhorner laut Meldung von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser habe zuvor in einer Gruppe am Feuerwehrhaus gestanden. Der Unbekannte sprach den 27-Jährigen mit dem ihm fremden Vornamen „Simon“ an und schlug ihm kurz darauf ins Gesicht, so die Polizei. Es folgten weitere Schläge ins Gesicht, daraus resultierten Brüche, heißt es. Der Täter habe sich anschließend vom Tatort entfernt. Er sei als etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit einer Größe von etwa 175 cm beschrieben worden.

Zeugen und Hinweisgeber zu diesem Sachverhalt und speziell dem möglichen Täter können sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn melden.

Lkw versucht in Meine im Kreis Gifhorn einen Unfall - Polizei sucht Zeugen

In der Allerstraße in Meine kam es am Montagvormittag zu einem Unfall. Ein Lkw befuhr die Straße zunächst in Richtung Süden und wendete im Einmündungsbereich zum Iseweg, berichtet die Polizei. Bei der anschließenden Fahrt auf der Allerstraße in Richtung Norden sei der Lkw gegen ein ordnungsgemäß abgestelltes Motorrad gestoßen. An diesem entstand dadurch ein Schaden von über 2000 Euro, heißt es.

Der Sattelauflieger des Lkw hatte eine weiße Farbe und ein Kühlaggregat, es war nach ersten Ermittlungen ein ausländisches Kennzeichen angebracht, so die Polizei.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfall und dem Verursacher machen können, können sich unter (05304) 91230 bei der Polizei in Meine melden.

Gifhorner fährt mit über 2 Promille Auto

Ein Polizeibeamter außer Dienst fuhr am frühen Mittwochabend auf der B4 in Richtung Süden. Ein vor ihm fahrender VW Golf konnte mehrfach nicht die Spur halten und war nur 20 bis 30 km/h schnell, berichtet die Polizei. Der Beamte habe in der Wache der Polizei Gifhorn angerufen, da er den Verdacht einer Alkoholisierung des Fahrers hatte.

Die anschließende Kontrolle fand auf einem Pendlerparkplatz statt, dort hatte der Golffahrer die Fahrt inzwischen gestoppt, heißt es. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann habe einen Wert von 2,69 Promille ergeben.

Dem 60-Jährigen sei daraufhin eine Blutprobe entnommen worden, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gifhorner muss sich einem Strafverfahren stellen.

