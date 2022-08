Gifhorn. Autodiebe haben in Jembke im Kreis Gifhorn einen Audi gestohlen. Diese Tipps gibt die Polizei zum Schutz vor Autodiebstahl.

In Jembke in der Straße Hagenring wurde ein Audi gestohlen. (Symbol)

Polizei Gifhorn Kreis Gifhorn: Autodiebe stehlen einen Audi in Jembke

Zum Diebstahl eines hochwertigen Audis ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 0.30 Uhr und 9.45 Uhr in Jembke im Kreis Gifhorn gekommen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen Audi Q7, ausgestattet mit dem Keyless Go System, von einem Grundstück an der Straße Hagenring, berichtet die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, können sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn melden.

Tipps der Polizei Gifhorn für den Schutz vor Autodieben

Die Polizei rät die Schüssel für Fahrzeuge mit Keyless-Komfortsystemen nicht in der Nähe zu Haus- bzw. Wohnungstüren abzulegen. Das Funksignal des Schlüssels sollte zudem durch geeignete Maßnahmen, etwa entsprechende Behältnisse, abgeschirmt werden. So sollte das Auto auch dann nicht öffnen, wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt an die Fahrzeugtür gehalten wird.

Polizei Gifhorn sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads

Die Polizei Gifhorn hat Mitte dieses Monats im Stadtgebiet Gifhorn ein auffälliges Fahrrad sichergestellt. Es ist von der Marke KS Cycling, Modellbezeichnung „Bliss“ und in weiß/ orange gehalten, berichtet die Polizei.



Hierzu werde nun die Eigentümerin beziehungsweise der Eigentümer gesucht. Wer Hinweise dazugeben kann, kann sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn melden.

Polizei Weyhausen sucht Zeugen nach Beinahe-Crash.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr am Donnerstagmittag, gegen 12:25 Uhr, ein 26-Jähriger mit seinem LKW auf der K28 von Weyhausen in Richtung Bokensdorf. Im Bereich der dortigen Kuppe überholte ein 64-Jähriger mit seinem VW Tiguan den Lkw, so die Polizei. Dessen Fahrer bremste, da Gegenverkehr herrschte ab und der Tiguan scherte knapp vor dem Lkw wieder ein, heißt es weiter.

Zwischen dem Tiguan und einem entgegenkommenden Cabrio sei es so nicht zum Zusammenstoß gekommen. Jedoch bremste der Tiguan nach dem Einscheren so stark ab, dass der Lkw auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste um nicht auf den Tiguan aufzufahren, berichtet die Polizei. Dabei zog auch der Tiguan nach links, sodass es zur Berührung beider Fahrzeuge gekommen sei. Es sei ein leichter Schaden am VW entstanden.

Die Polizei Weyhausen sucht Zeugen des Vorfalls und auch den Fahrer oder die Fahrerin des oben beschriebenen Cabriolets. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer (05362) 947980 entgegengenommen.

