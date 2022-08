Polizei Gifhorn kontrolliert Autoposer – zahlreiche Verstöße

Polizeibeamte kontrollierten In Gifhorn sogenannte Autoposer (Symbolbild).

Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises haben Beamte der Polizei Gifhorn in den vergangenen Wochen Kontrollen in der örtlichen Autoposer-Szene durchgeführt, die sich rund um die Braunschweiger Straße abspielt. An drei Abenden wurden 36 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert, teilt die Polizei mit. Dabei stellte die Polizei zwölf Verstöße fest.

Auffällige Fahrer waren alle männlich

Die „Poser“ waren ausschließlich männlich und zwischen 18 und 43 Jahre alt. Für acht dieser Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, da von weiteren Verstößen am jeweiligen Abend auszugehen war. Bei zwei Fahrzeugen war wegen unzulässiger Bauartveränderung die Betriebserlaubnis erloschen, ein VW Polo wurde zwecks Vorstellung beim TÜV sichergestellt.

Daneben wurden 17 andere Ordnungswidrigkeiten, wie die Nutzung des Mobiltelefons bei der Fahrt, fehlendes Anlegen des Sicherheitsgurtes oder die bereits fällige Hauptuntersuchung festgestellt. Kontrollen dieser Art werden auch zukünftig stattfinden, heißt es.

red

