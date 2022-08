PS-Wettstreit bei Trecker-Treck in Grußendorf

Beim Trecker-Treck am 6. August 2022 in Grußendorf machten 108 Traktoren in verschiedenen PS-Klassen mit. Dabei ziehen die Maschinen ein bestimmtes Gewicht hinter sich her -- die zurückgelegte Strecke wird gemessen und bewertet. Nach jedem Durchgang wurde die Strecke wieder geglättet. Hunderte Besucher kamen auf das Gelände.

Foto: Daniela König / BZV