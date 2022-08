Die Modulbaukita am Mühlenweg in Weyhausen. Die Module sind platziert, jetzt startet der Innenausbau.

Weyhausen. Die Arbeiten an der Interims-Kita für 92 Kinder am Mühlenweg in Weyhausen schreiten voran. Doch der Betriebsstart gelingt nicht in den nächsten Wochen