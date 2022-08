Auto erfasst 84-jährige Radfahrerin in Gifhorn – verletzt

Gifhorn. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau den Kirchweg in Höhe der Einmündung Am Ziegelberg queren. Die Frau kam ins Klinikum.

In Gifhorn gab es am Mittwoch einen Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Zu einem Unfall mit einer verletzten Radfahrerin als Folge ist es am Mittwoch in Gifhorn gekommen. Eine 84-Jährige wollte mit ihrem Fahrrad den Kirchweg in Höhe der Einmündung Am Ziegelberg queren, als ein dunkler Pkw beim Einbiegen in die Straße Am Ziegelberg so dicht an ihr vorbeifuhr, dass sie stürzte, schreibt die Polizei. Die Frau musste leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden.

Die Fahrerin beziehungsweise der Fahrer des dunklen Autos setzte die Fahrt in erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Celler Straße fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die unter (05371) 9800 Angaben zum Unfall, dem Auto oder dem Fahrer machen können.

Zwei Verletzte nach Unfall in Isenbüttel – Zeugen gesucht

In Isenbüttel hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte ein 72-Jähriger gegen 9.50 Uhr mit seinem Toyota von der Haustenbecker Straße nach links auf die Calberlaher Straße einbiegen. In der Annahme, ein auf der Landstraße aus Richtung Calberlah kommender VW-Transporter würde blinken und nach rechts in die Kreisstraße abbiegen, fuhr der 72-Jährige los. Der Transporter fuhr jedoch geradeaus, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch den Unfall wurden der Toyota-Fahrer und eine weitere Insassin verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Meine sucht Zeugen, die den Unfallhergang und ein etwaiges Blinken beobachtet haben. Hinweise hierzu werden unter (05304) 91230 entgegengenommen.

red

