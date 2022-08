Unbekannter bricht in Gifhorner Wohnung ein – Festnahme

Gifhorn. In der Braunschweiger Straße kam es in der Nacht zum Montag zu dem Vorfall. Der Mann gelangte in die Wohnung, nachdem er eine Scheibe zerstört hatte.

Ein Wohnungseinbruch hat sich in der Nacht zu Montag in Gifhorn ereignet. Die Polizei schnappte den Einbrecher.

In der Nacht zum Montag ist ein 44-Jähriger in eine fremde Wohnung in der Braunschweiger Straße eingebrochen. Gegen ein Uhr weckte lautes Klirren die Anwohner, schreibt die Polizei. Das Geräusch kam von einem benachbarten Grundstück. Als sie nachschauen wollten, bemerkten sie einen unbekannten Mann, der sich nun ihrem Wohnhaus näherte und dort auf die Wohnungstür der Nachbarin einwirkte. Durch die Zerstörung einer Scheibe gelang der Mann in die Wohnung und stand dort einer 63-Jährigen gegenüber, diese hatte schon die Polizei gerufen.

Die Beamten trafen den Mann im Hausflur an, er hatte sich beim Eindringen in die Wohnung verletzt und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bevor er sich dem Wohnhaus zugewandt hatte, hatte er eine Scheibe des benachbarten Schnellimbisses beschädigt.

Polizei Gifhorn leitete Ermittlungsverfahren gegen den Gifhorner Mann ein

Gegen den in Gifhorn wohnenden Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, das Krankenhaus konnte er inzwischen verlassen. Ein Haftbefehl wurde mangels Vorliegen von Haftgründen nicht beantragt. Die Ermittlungen führen die Polizei Gifhorn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

red

