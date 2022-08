Figurentheater in Ehra-Lessien Erfolgreicher Auftakt der Aktion ,,Kultur im Dorf’’ in Ehra

Veranstaltungen wie „Theater, Kino oder Ausstellungen im Dorf“ sollen zukünftig das kulturelle Leben in Ehra-Lessien bereichern. Zum Auftakt war die „Wolfsburger Figurentheater Compagnie“ zu Gast. Die Puppenspielerin vom Wolfsburger Figurentheater, Andrea Haupt, hatte ihre Marionettenpuppen mit und verzauberte als königliche Oberhofsammlerin Ninette Rosé die großen und kleinen Zuschauer mit dem Märchen „Rumpelstilzchen“.

Vor allem die Kinder tauchten in das Geschehen ein und sahen nur die Marionetten. Sie hofften, dass Polly ihren geliebten Prinzen bekommt und auch ihr Liebstes, was sie hat, ihr Baby, behalten kann. Hier konnte die königliche Oberhofsammlerin Polly helfen und am Ende waren alle glücklich.

Glücklich waren auch die Kinder, denen anschließend die Bühne erklärt wurde und mit zwei kleinen Handgriffen konnten sie sogar die Marionettenpuppen laufen lassen.

Dass so ein tolles und hochkarätiges Programm angeboten werden konnte, hat der Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team in diesem Fall der Wolfsburger Carl und Marisa Hahn-Stiftung zu verdanken. 1000 Euro wurden zum Jubiläum der Stiftung an den Förderverein gespendet. Einzige Bitte: Kultur für Jung und Alt. So wurde für diese Veranstaltung nicht nur öffentlich eingeladen, sondern insbesondere in Kindergarten, Grundschule und Seniorenzentrum Werbung gemacht.

„Ideen für weitere kulturelle Veranstaltungen gibt es schon,“ freut sich die Vorsitzende des Fördervereins, Jenny Reissig und hofft, dass zukünftig mehr Bürger diese Angebote annehmen. Wenn Bürger Ideen für kulturelle Veranstaltungen haben, können sie sich über die Homepage www.mosaikehralessien.de oder per Mail an info@mosaikehralessien.de melden.

red

