Gifhorner Lions unterstützen ukrainische Schüler

Dietmar Korzekwa und Alexander Michel vom Lions Förderverein übergaben beim Kinderschutzbund Gifhorn die Taschenrechner an Anastasia Kalinichenko und Danil Zhuhan. Sandra Schiller betreut die Familien der beiden Schüler.

Der Lions Club Gifhorn hat für zwei aus der Ukraine kommende Schüler je einen Taschenrechner finanziert, damit diese die Möglichkeit haben, am Unterricht der IGS Sassenburg teilzunehmen.

Die Gifhorner Lions und ihr Förderverein arbeiten schon seit einiger Zeit mit Sandra Schiller zusammen. Sie ist verantwortlich für die Aktion „Gifhorn solidarisch“ und organisiert mit ihrem Mann Hilfsgütertransporte in die Ukraine. Der Lions Förderverein hat hierfür Spenden eingesammelt und konnte dadurch Finanzmittel für den Kauf von Hilfsgütern und Treibstoff für die Transporte zur Verfügung stellen.

Schiller betreut momentan fünf ukrainische Familien im Raum Gifhorn, die auch in Zukunft in Deutschland bleiben wollen. Zwei Kinder der betreuten Familien, Anastasia Kalinichenko und Danil Zhuhan, können wegen ihrer sehr guten Leistungen in eine Abiturklasse der IGS Sassenburg aufgenommen werden. Die Mütter können jedoch die dafür erforderliche Grundausstattung nicht finanzieren. Insbesondere ein spezieller Taschenrechner für je 185 Euro übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der ukrainischen Familien.

Hier sind nun die Gifhorner Lions eingesprungen und finanzieren die beiden Taschenrechner.

red

