Verkehrskontrollen in Gifhorn: Polizei stoppt Raser

Die Gifhorner Polizei hat am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 4 bei Gamsen und der Bundesstraße 188 den Straßenverkehr kontrolliert. In der Nähe des Ortes Gamsen auf der B 4 notierten die Beamten, wie sie in einer Mitteilung schreiben, innerhalb der dreistündigen Kontrolle 18 Geschwindigkeits- und sechs Überholverstöße. Zwei der beobachteten Autofahrer bedienten ihre Handys während der Fahrt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 112 Kilometern pro Stunde. Erlaubt sind 80 Kilometer pro Stunde. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt nach sich, so die Polizei.

Eine zweite Überwachung des Verkehrs nahmen die Beamten auf der B 188 in Höhe der Abfahrt zur BGS-Siedlung vor. Während der 90-minütigen Kontrolle stellten sie 10 Verkehrsverstöße fest. Die hier gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 111 Kilometern pro Stunde. An dieser Stelle ist Tempo 70 erlaubt. Den Fahrer des Wagens erwarten ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte.

red

