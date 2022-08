Gifhorn. Der Zusammenstoß auf der Celler Straße hatte es in sich: Ein Verkehrsschild wurde samt Fundament aus dem Boden gerissen.

(Symbolbild) Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag auf der Celler Straße in Gifhorn gekommen. Eine Frau wurde mutmaßlich von der Sonne geblendet und stieß gegen ein geparktes Auto.

Polizei Gifhorn Von der Sonne geblendet: Autounfall in Gifhorn

Zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang kam es am Montagvormittag in Gifhorn. Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem Audi auf der Celler Straße in Richtung stadteinwärts. Nach ersten Ermittlungen wurde sie dabei durch die Sonne geblendet, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen geparkten VW Polo.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Polo mehrere Meter nach vorne geschoben und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dieses wurde samt dem Fundament aus dem Boden gerissen.

Die Fahrerin des Audis blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 10.000 Euro.

