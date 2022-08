Verkehrskontrolle auf der B4 bei Meine: Polizei stoppt Raser

Meine. Was ein 22-Jähriger auf dem Tacho hatte, ist jenseits von gut und böse, das Bußgeld ist üppig. Insgesamt gab es bei der Kontrolle aber nur 8 Verstöße.

Die Polizei Meine führte am Abend des gestrigen Dienstags auf der Bundesstraße 4 eine Verkehrskontrolle durch. Überwacht wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zwischen Meine und Meinholz.

In der etwa 80-minütigen Kontrolle wurden acht Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auf sechs Autofahrerinnen und Autofahrer kommt ein Verwarnungsgeld zu, auf zwei ein Bußgeld.

Schockierend war dabei das Tempo eines jungen Mannes: Ein 22-Jähriger aus Gifhorn wurde bei erlaubten 80 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit mit Tempo 171 gemessen, er fuhr also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Der Regelsatz hierfür ist eine Geldbuße von 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

