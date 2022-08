Wittingen. Gesucht wird ein Lkw, der am Dienstagnachmittag trotz Rotlicht über den Bahnübergang fuhr. Außerdem: Schwere Nötigung in Ribbesbüttel.

Großer Schaden und Fahrerflucht: Die Bahnschranke in Wittingen wurde von einem Lkw zerstört.

Polizei Gifhorn Lkw rammt Bahnschranke in Wittingen – Zeuge gesucht

Unfall am Bahnübergang: Am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr ist ein Lkw trotz Rotlicht über die Bahnschienen gefahren. Der Wagen stieß mit den sich bereits senkenden Schranken zusammen. Bremsen ließ sich der Fahrer davon nicht und fuhr unbeirrt weiter in Richtung Innenstadt.

Laut Zeugen befanden sich hinter der Zugmaschine zwei grüne Auflieger. Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Gespann oder dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Wittingen unter (05831) 252880 entgegen.

Die Bahnstrecke musste bis 17 Uhr gesperrt werden, die Reparaturarbeiten dauerten bis 21 Uhr an. Nach einer ersten Schätzung entstand allein an der Anlage ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Nötigung im Straßenverkehr: Zeugen nach Vorfall in Ribbesbüttel gesucht

Die Polizei Meine sucht Zeugen nach einer Nötigung im Straßenverkehr, zu der es am Nachmittag des 16.8.2022 in Ribbesbüttel kam. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 65-Jährige mit ihrem roten Skoda Fabia gegen 12.10 Uhr von der Winkler Straße auf die Peiner Landstraße einbiegen.

Da vor ihr noch ein Fahrzeug wartete, bremste sie ab und kam zum Stehen. Ein hinter ihr fahrendes Motorrad fuhr an ihr vorbei und stellte sich in den Weg, sodass die Frau nicht weiterfahren konnte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und der linken Seite des Autos.

Der männliche Motorradfahrer schimpfte auf die Frau und gestikulierte dabei. Anschließend rollte er rückwärts zum Seitenfenster und kündigte an, die Frau anzuzeigen. Beim erneuten Rollen fiel das Motorrad auf die Seite, der Fahrer machte anschließend Fotos vom Skoda.

Dies nutzte die Frau, sie konnte sich nach Rangieren der Situation entziehen. Zuhause angekommen stellte sie die Beschädigungen am Fahrzeug fest. Die Polizei Meine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen in dieser Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05304) 91230 entgegengenommen.

Red

