Blaualgeneinsatz: Feuerwehren am Tankumsee

Die Feuerwehren Wettmershagen, Allerbüttel, Allenbüttel, Wasbüttel, Ribbesbüttel und Vollbüttel waren am Dienstagabend mit 36 Frauen und Männern im Einsatz am Tankumsee. Sie besprühten den See mit Wasser, um den Sauerstoffgehalt zu verbessern und somit die Blaualgenkonzentration zu reduzieren.

Foto: Dirk Kühn / FMN