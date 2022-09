Weyhausen: Mann fährt mit Pedelec in parkendes Auto und flieht

Weyhausen. In Weyhausen fuhr ein unbekannter Pedelec-Fahrer in ein parkendes Auto und beschädigte es so. Anschließend fuhr er davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Pedelecfahrer ist am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in einen am Straßenrand geparkte Seat Ibiza gefahren. Die Polizei Gifhorn meldet, dass der Seat ordnungsgemäß in der Neuen Straße auf Höhe der Hausnummer 44 in Weyhausen geparkt war. Das Pedelec fuhr von hinten in das geparkte Auto hinein und verursachte so Schaden am hinteren, linken Stoßfänger und am linken Rücklicht. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1100 Euro.

Der Fahrer des Pedelecs stürzte hierbei, stieg danach aber sofort wieder auf und entfernte sich. Zeugen beschrieben den Unfallverursacher als etwa 50 bis 60-jährigen Mann mit grauen Haaren. Er trug zum Unfallzeitpunkt ein rotes, kurzärmeliges T-Shirt und eine lange, schwarze Sporthose. Das geführte Pedelec hatte einen blau glänzenden Rahmen und beige Felgen. Am Fahrradlenker befand sich ein Bluetooth-Lautsprecher.

Die Polizei in Weyhausen bittet weitere Zeugen unter der Telefonnummer (05362) 947980 um Hinweise.

Fischerboot in Gifhorn/Kästorf gefunden – Besitzer gesucht

Die Polizei Gifhorn hat am Dienstag, den 30. August, ein Fischerboot auf einem Grünstreifen in der Straße Am Schliekenberg in Gifhorn/Kästorf gefunden. Da sich bislang niemand bei der Polizei meldete, suchen die Beamten nun aktiv nach dem Besitzer des Bootes. Sie bitten um Hinweise zum Eigentümer unter (05371) 9800.

Wer kennt dieses Fischerboot? Die Polizei fand in Gifhorn/Kästorf dieses Fischerboot und sucht nun den Eigentümer. Foto: Polizeiinspektion Gifhorn

