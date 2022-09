Unfallserie im Kreis Gifhorn: Spezialfirma muss Gigaliner retten

Ein 60-Jähriger hat am Mittwochnachmittag gegen 14.25 Uhr mit seinem Caddy an einer Ampel vor der Ortschaft Tappenbeck einen Unfall ausgelöst. Der Mann übersah laut Polizei-Angaben auf der B248 einen mit Holzstämmen beladenen Sattelschlepper, der vor der roten Ampel stand. Bei dem Zusammenstoß entstand am VW Caddy ein wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise 8.000 Euro.

Am Anhänger der Zugmaschine entstand ein vergleichsweise geringer Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Lkw-Fahrer sowie der 60-jährige Caddy-Fahrer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Bei dem Versuch an der Unfallstelle vorbeizufahren, baute ein Lkw den nächsten Unfall. Der Gigaliner kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Der Gigaliner drohte in einen Graben zu kippen und musste geborgen werden. Für die Bergung musste eine Spezialfirma aus Braunschweig nach Tappenbeck gerufen werden. Für die Dauer der Bergung wurde die A39-Abfahrt in Richtung Tappenbeck zeitweise gesperrt und der Verkehr über die Bundesstraße 188 umgeleitet.

Die Sperrung der A39-Abfahrt ignorierte ein 55-Jähriger Autofahrer aus Tappenbeck, weshalb er an der Unfallstelle auf sein Fahrverhalten angesprochen wurde. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der 55-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Schwangere bei Verkehrsunfall in Gifhorn verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7:55 Uhr in Gifhorn hat sich eine schwangere Frau verletzt. Sie musste vorsorglich ins Klinikum verbracht werden.

Ein 21-jähriger Mann und eine 32-jährige Frauen waren in ihren Autos hintereinander auf der Blumenstraße unterwegs in Richtung Norden, um hier auf den Dannenbütteler Weg abzubiegen. Der vorausfahrende 21-jährige Gifhorner setzte aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens seinen Mercedes zurück und übersah hierbei die hinter ihm befindliche 32-Jährige in ihrem VW Golf – es kam zum Zusammenstoß. Die schwangere 32-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

18-Jährige aus Meinersen verletzt sich bei Motorradunfall

Auch auf der Celler Straße ist es am Mittwochmorgen in Gifhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war gegen 9.15 Uhr eine 18-Jährige aus Meinersen von der B188 auf die Celler Straße eingebogen. Aufgrund der Fahrbahnnässe geriet sie ins Rutschen und stürzte. Die 18-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

