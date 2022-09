Zwei Unfälle im Kreis Gifhorn – drei Verletzte

Jembke. Zwischen Jembke und Barwedel und in Neudorf-Platendorf passierten am Mittwoch zwei Unfälle. Der Polizei-Überblick für den Kreis Gifhorn.

Zwei Unfälle im Landkreis Gifhorn haben am Mittwochmorgen drei Verletzte gefordert. So berichtet es die Gifhorner Polizei.

Zunächst – gegen 7.40 Uhr – krachte es auf der Bundesstraße 248 zwischen Barwedel und Jembke. Auf halber Strecke wendete demnach ein 70-Jähriger wegen eines Rückstaus auf einem Waldweg. Als er in Richtung Barwedel abbiegen wollte, übersah er den Wagen eines 42-Jährigen. Trotz Bremsung kollidierten beide Fahrzeuge: Der Wagen des 70-Jährigen wurde am Heck, das Auto des 42-Jährigen im Frontbereich beschädigt. Den Gesamtschaden ordnet die Polizei bei etwa 12.000 Euro ein. Der 70-Jährige kam mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf kam es gegen 8 Uhr zu einem weiteren Unfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Autos. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße in Richtung Norden, eine 59-Jährige fuhr mit ihrem Wagen in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Hausnummer 106 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt.

Diebstahl in Leiferde: Täter stehlen zwei Pedelecs aus Schuppen

Zudem berichtet Gifhorns Polizei von einem Diebstahl in Leiferde: Aus einem Schuppen an der Straße Rokamp stahlen Unbekannte zwei Pedelecs. Die Täter gelangten zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, auf das Grundstück, brachen die Schuppentür auf, hoben die Räder wohl über den Grundstückszaun und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die beiden Pedelecs haben zusammen einen Wert von über 5.000 Euro. Die Polizei in Meinersen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts bemerkt haben. Hinweise: (05372) 97850.

