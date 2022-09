Lagesbüttel. In der Waller Straße brannte es am Freitagvormittag. Fast 60 Feuerwehrleute löschten die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf das Wohnhaus.

In der Waller Straße in Lagesbüttel brannte am Freitag ein Carport und eine angrenzende Garage. Die Feuerwehr löschte und musste das Dach abtragen.

Feuerwehreinsatz Lagesbüttel Feuer an Garage und Carport in Lagesbüttel

Fast 60 Einsatzkräfte hatten am Freitagvormittag in Lagesbüttel alle Hände voll zu tun, als sie einem Garagen- und Carportbrand löschten mussten. Gegen 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Nachbarn eines Wohnhauses in der Waller Straße hatten Rauch aus dem Dach der Garage, an die ein Carport angrenzt, bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Das Besitzerpaar war zu dem Zeitpunkt nicht Zuhause.

Feuerwehr sicherte zuerst das Wohngebäude

Das Dach wurde durch den Brand zerstört. Foto: Daniela König

„Als wir ankamen, sah man den Rauch schon aus den Seiten steigen“, sagt Einsatzleiter Jan Klages, der auch der stellvertretende Gemeindebrandmeister des Papenteichs ist. „Unsere erste Priorität war es, das Wohnhaus zu sichern, damit das Feuer nicht übergreift.“ Mit zwei C-Rohren riegelten die Kameraden das Gebäude ab, mit zwei weiteren C-Rohren ging es dann ans Löschen des Feuers. Dazu musste das Dach abgenommen werden. Mit Wärmebildkameras wurde noch nach Glutnestern gesucht, das Wohnhaus wurde gründlich gelüftet.

Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz vor und löschen den Brand. Weil zusätzliche Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden, wurden die Feuerwehren Vordorf und Rethen nachalarmiert, so Klages. Vor Ort waren auch die Brandschützer aus

In der Waller Straße in Lagesbüttel brannte am Freitag ein Carport und eine angrenzende Garage. Die Feuerwehr löschte. Foto: Daniela König

Meine, Groß Schwülper, Lagesbüttel, Walle und Rothemühle sowie das DRK und Polizei, die zur Brandursache ermittelt. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz ohne Verletzte beendet.

