Autoposer in Gifhorn gestoppt

Gifhorn. Die Polizei hat an einer landesweiten Kontrollaktion teilgenommen und zwei Männer gestoppt. Zu oft gehören Autoposer kriminellen Clanstrukturen an.

Die Polizei Gifhorn hat sich an diesem Wochenende an einer landesweiten Kontrollaktion für Autoposer beteiligt. Nach eigenen Angaben würden sogenannte Autoposer häufig aus dem kriminellen Milieu oder Clanstrukturen kommen. Außerdem sei zunehmend festzustellen, dass die Verkehrssicherheit unter dem Verhalten von Autoposern leide, da sie sich grob verkehrswidrig und vorsätzlich über alle Regeln hinwegsetzen und mit hochmotorisierten Fahrzeugen den Straßenverkehr als ihre Bühne nutzen.

Seit Freitag wurden zahlreiche Autos kontrolliert, zwei Fahrzeuge fielen mit besonderen Verstößen auf. So fiel der Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr ein BMW auf, der lange Zeit augenscheinlich ziellos durch Gifhorn fuhr. Der 22-Jährige Fahrer aus Gifhorn erhielt ein Bußgeld von 100 Euro und einen Platzverweis.

Am Sonntag gegen 1.15 Uhr wurde außerdem ein 25-Jähriger Wolfsburger kontrolliert, nachdem er seinen Audi A4 nach dem Linksabbiegen am Schillerplatz für mehrere Sekunden viel zu stark beschleunigte. Dadurch entstand laut Polizei vermeidbarer Motoren- und Abgasanlagenlärm.

Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle wurden erhebliche Mängel am Pkw festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Dem Fahrer, den ein Bußgeld in Höhe von mindestens 250 Euro sowie ein Punkt in Flensburg erwartet, wurde die Weiterfahrt untersagt und ebenfalls ein Platzverweis ausgesprochen.

22- und 24-Jähriger fahren unter Drogen durch den Landkreis Gifhorn

Im Rahmen der Kontrollen hielt die Polizei am Freitagnachmittag außerdem zwei junge Autofahrer an, die in Gifhorn und Wesendorf unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Die 22- und 24-Jährigen durften nicht weiterfahren, Urintests fielen positiv aus. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen in Meinersen wurde ein 21-jähriger Autofahrer gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

