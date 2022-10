Kreis Gifhorn: Verletzte bei Unfall mit Ferkel-Transporter

Gifhorn. Der Viehtransporter hatte etwa 100 Ferkel geladen. Die Fahrerin eines Pkw geriet in den Gegenverkehr – und kam wie der Lkw-Fahrer ins Krankenhaus.

Ein Viehtransporter mit etwa 100 Ferkeln war an dem Unfall im Kreis Gifhorn beteiligt.

Auf der Bundesstraße 248 zwischen Tappenbeck und Jembke hat sich am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Beteiligt waren dabei ein Viehtransporter und ein Pkw, so eine Mitteilung der Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Boldecker Land waren unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Karsten Teitge im Einsatz. Eine verletzte Person musste mit schwerem Gerät aus dem Wagen gerettet werden.

Aus Tappenbeck in Richtung Jembke fahrend kam die 23-jährige Fahrerin des Pkw in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sie geriet dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Viehtransporter. Der Pkw wurde durch den Aufprall schwer beschädigt. Der 38-jährige Fahrer des Lkw verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam damit erst im Straßengraben zum Stehen.

Feuerwehr lobt Ersthelfer bei Einsatz im Kreis Gifhorn

„Bei unserem Eintreffen halfen Ersthelfer bereits den Verletzten“, lobt Teitge. Zunächst musste die verletzte Frau aus dem Pkw befreit werden. „Damit die medizinische Versorgung durch die Notfallmediziner bereits im Fahrzeug erfolgen konnte, haben wir eine Zugangsöffnung geschaffen“, erklärt Teitge das Vorgehen. Danach wurde die Fahrzeugseite großflächig geöffnet, um die Verletzte möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Das gelang den Einsatzkräften bereits nach 15 Minuten.

Auf der Bundesstraße 248 zwischen Tappenbeck und Jembke hat es am Montagnachmittag einen schweren Verkehrsunfalll gegeben. Foto: Tobias Nadjib

Alle Unfallbeteiligten waren ansprechbar. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die Fahrerin des Pkw unter Begleitung des Notarztes in das Klinikum Wolfsburg gefahren. Der Fahrer des Viehtransporters konnte sein Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Gifhorn gebracht.

Stau auf der Bundesstraße 248 die Folge nach einer Sperrung

Ein weiterer beteiligter Pkw fuhr ebenfalls in Richtung Jembke und wurde durch umherfliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. Der Viehtransporter hatte zum Unfallzeitpunkt 100 Ferkel geladen. Der hinzugekommene Eigentümer der Ferkel hatte sich davon überzeugt, dass es den Tieren den Umständen entsprechend gut geht.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus den Orten Tappenbeck, Weyhausen und Osloß waren mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort. Weiter waren drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber Christoph 30 und die Polizei im Einsatz. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch kam es zu Staus in beiden Richtungen.

red

