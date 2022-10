Gifhorn: Frau verursacht Autounfall mit 3,64 Promille

Ein heftiger Verkehrsunfall in Zusammenhang mit Alkohol hat sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 117 beim Tankumsee abgespielt. Eine 44-Jährige fuhr auf der K 117, der Zufahrtsstraße zum Tankumsee, in Richtung der K 114. Einem Polizeibericht zu folge, kam die Frau ohne Fremdverschulden mit ihrem Volkswagen Up! von der Fahrbahn nach rechts ab. Nach mehreren Metern auf dem Grünstreifen rutschte sie in einen Bewässerungsgraben neben der Straße.

Eine Atemalkoholkontrolle ergibt einen Wert von 3,64 Promille

Daraufhin überschlug sich das Auto. Die Fahrerin verletzte sich jedoch nur leicht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Die Frau wurde auf Alkoholkonsum untersucht und eine Kontrolle ergab den Wert 3,64 Promille.

Am Auto der Frau entstand ein Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Beamten entzogen der Frau den Führerschein. Sie muss sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

