Lkw kippt um – schwerer Unfall im Kreis Gifhorn

Zu einem schweren Lkw-Unfall ist es in der Feldmark von Allerbüttel gekommen.

Schwerer Lkw-Unfall in der Feldmark von Allerbüttel mit zum Glück nur einer leicht verletzten 59 jährigen Fahrerin aus Polen, die im Kreis Aschersleben wohnt. Die Fahrerin ist in einer Rechtskurve etwas zu weit an den Rand gekommen, dadurch stürzte der mit Rüben beladene Auflieger um.

Die leicht verletzte Fahrerin wurde mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Lkw befreit und dann vom Rettungsdienst behandelt, ehe sie zur Kontrolle zum Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Im Einsatz waren die Feuerwehren Allerbüttel, Allenbüttel und Calberlah.

Um die Bergung kümmert sich die Spedition selbst. Eine Straßensperrung braucht nicht zu erfolgen da es sich um einen Feldweg handelt.

