Baustellen-Alarm im Kreis Gifhorn: Zwei Vollsperrungen kommen

Ferienzeit ist Baustellenzeit: In den kommenden Tagen kommen mit Beginn der Herbstferien auf Verkehrsteilnehmer zwei Sperrungen zu, andernorts ist eine Strecke wieder befahrbar. Wo das ist, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Wesendorf: Im Zuge der Landesstraße 286 müssen sich Autofahrer zwischen Wesendorf und Westerholz am Montag und Dienstag, 17. und 18. Oktober, auf eine Vollsperrung einstellen. Grund sind Markierungsarbeiten, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mitteilt.

Im Nachgang zu der abgeschlossenen Sanierung an der Fahrbahn, die Anfang September stattfand, werden jetzt die Fahrbahnlinien aufgetragen. Während der Sperrung erfolgt die Umleitung ab Wesendorf über die K 7 und K 4 nach Wahrenholz und die L 286 nach Westerholz, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Der Ortsteil Horst ist für Anlieger über die K 7 und den Verbindungsweg zu erreichen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.

Meinersen/Ahnsen: Verkehrsbehinderungen wird es ab Dienstag auf der Bundesstraße 188 geben. Bis Mitte Dezember werden die Fahrbahn auf der B 188 zwischen der Kreuzung zur B 214 und der Dieckhorster Straße in Meinersen erneuert und ein Radweg von Warmse bis Ahnsen gebaut. Für die Arbeiten zwischen dem Kreisverkehr (L 414) und der Dieckhorster Straße (K 46) muss die B 188 zunächst für knapp zwei Wochen voll gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit aus Richtung Uetze kommend ab Ahnsen über die L 299 nach Müden und weiter über die L 283 zur B 188 geführt, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Anschließend wird ab 1. November die Fahrbahn der B 188 zwischen der Kreuzung B 214 und Ahnsen und in der Ortsdurchfahrt Ahnsen bis Mitte Dezember voll gesperrt. Die Umleitung hierfür erfolgt für den Verkehr aus Richtung Uetze über die B 214 nach Ohof und über die L 414 nach Ahnsen zur B 188. Aus Richtung Gifhorn führt die Umleitung ab Ahnsen über die L 414 nach Ohof und weiter über die B 214 zurück zur B 188, teilt die Landesbehörde mit. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro, die der Bund übernimmt.

