Kreis Gifhorn: Verkehrsunfall in Schwülper – Zeugen gesucht

Gifhorn. In Tappenbeck stahlen Diebe in der Nacht zu Montag ein Auto von einem Grundstück. Die Unfallflucht in Schwülper ereignete sich am Dienstag.

Bereits am Dienstag vergangener Woche hat sich in Schwülper ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang Unbekannter fuhr laut Polizei am Abend an einem am Seitenrand der Poststraße ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan in weißer Lackierung vorbei.

Dabei stieß der Fahrer mit dem Auto an die vordere, linke Seite des Tiguan, dessen Radkastenabdeckung dadurch abgerissen wurde. Anschließend setzte der Verursacher die Fahrt unerlaubt fort, ohne den Unfall anzuzeigen. Dieser ereignete sich zwischen 18.30 und 18.50 Uhr. Die Polizei Meine hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise unter (05304) 91230.

Unbekannte stehlen Auto von Grundstück in Tappenbeck

Von einem Grundstück in Tappenbeck ist in der Nacht zum Montag ein Audi A5 gestohlen worden. Der Besitzer hatte das Auto laut Polizei am Abend vor seinem Haus an der Straße „Bockstreue“ abgestellt. Am Morgen musste er den Diebstahl des mit einem Keyless-Go-System ausgerüsteten Fahrzeugs feststellen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr. Hinweise an die Polizei unter (05371) 9800.

Präventionstipp der Polizei: Die Schlüssel für Fahrzeuge mit einem Keyless-Komfortsystem sollten nicht in der Nähe zu Haus- beziehungsweise Wohnungstüren aufbewahrt werden. Das Funksignal des Schlüssels sollte am Ablageort zudem durch geeignete Maßnahmen, wie etwa entsprechende Behältnisse, abgeschirmt werden.

