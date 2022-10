Die Diakonie Kästorf arbeitet Nazi-Verbrechen auf. 70 Bewohner wurden damals zwangssterilisiert. Nun lässt die Diakonie am 25. Oktober zehn neue Stolpersteine in Gedenken an einige der Bewohner verlegen. Stadt Gifhorn (hier Serina Hoffmann vom Kulturamt im Bild) und die Dachstiftung Diakonie (hier Dr. Steffen Meyer von der Historischen Kommunikation haben eine zweite Ausgabe zum Nachlesen der Biografien herausgebracht.