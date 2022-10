Kreis Gifhorn: Schwerer B4-Unfall – Verletzte und hoher Schaden

Gifhorn. Am Großen Kain bei Dedelstorf geriet ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Schaden und drei leichtverletzten Personen hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 4 im Kreis Gifhorn ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Volvo V50 auf der Straße in Richtung Süden. Nach bisherigen Ermittlungen geriet er etwa 200 Meter vor der Kreuzung B4, L282 und B244, dem sogenannten Großen Kain, aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden BMW X5 zusammen.

Durch den Unfall wurden der 64-jährige Unfallverursacher, seine 66-jährige Beifahrerin und der 54-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gefahren. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 50.000 Euro. Die Bundesstraße war am Unfallort für mehr als eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

