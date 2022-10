Das Auto wurde an der Fahrerseite komplett zerstört.

Feuerwehr Gifhorn Tödlicher Unfall in Tiddische: 38-Jährige verstarb im Klinikum

Im Kreis Gifhorn kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Wie die Feuerwehr mitteilt, war die 38-jährige VW-Fahrerin gegen 21.45 Uhr auf der Landesstraße 291 in Richtung Tiddische unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache ist das Auto dabei nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt.

„Bei unserem Eintreffen konnte ich sehen, dass die Person bereits aus dem Fahrzeug befreit worden war. Wir haben sofort die rettungsmedizinischen Maßnahmen unterstützt und die Einsatzstelle abgesichert“, erläutert Einsatzleiter Ralf Berlinecke das Vorgehen der Feuerwehr.

Ersthelfer war ein Feuerwehrmann

Ersthelfer an der Unfallstelle war ein Feuerwehrmann in Zivil aus Ehra-Lessien. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister aus Hoitlingen gelang es ihm, die Fahrerin zügig aus dem stark beschädigten Fahrzeugwrack zu befreien. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten sofort mit der Reanimation beginnen, heißt es. Die aus der Samtgemeinde Brome stammende Fahrerin wurde ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert, wo sie jedoch an ihren schweren Verletzungen verstarb.

Am Unfall waren augenscheinlich keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Räumarbeiten musste die Landesstraße für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Im Einsatz waren 38 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ehra-Lessien, Tiddische und Parsau, sowie ein Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug.

