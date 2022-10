Gifhorn: Polizei ermittelt zu Diebstählen aus geparkten Autos

Gifhorn. In Gifhorn hat sich in den vergangenen Nächten die Zahl der Diebstähle aus Autos gehäuft. Die Polizei hat mehrere Verdächtige identifiziert.

Die Polizei Gifhorn ermittelt derzeit in einer Serie von Diebstählen aus geparkten Autos. „Bisher konnte ein Tatverdacht gegen mehrere Personen begründet werden, welche insbesondere in den vergangenen Nächten, in wechselnder Beteiligung, im Gifhorner Stadtgebiet Fahrzeuge hinsichtlich des Schließzustandes überprüften“, berichtet die Polizei. „Dazu zogen sie schlicht an den entsprechenden Türgriffen.“

Pro Nacht stießen sie dabei auf schätzungsweise 20 Fahrzeuge, die nicht verriegelt waren, und stahlen aus diesen persönliche Gegenstände wie Geldbörsen samt Inhalt, Schlüssel und Brillen. In einigen Fällen erbeuteten die Täter auch EC-Karten, die sie anschließend einsetzten. „Einige Geschädigte haben eigenständig bei der Polizei Anzeige erstattet, in anderen Fällen hatten die Geschädigten den Diebstahl noch nicht bemerkt und wurden durch die Polizei informiert“, heißt es weiter.

Polizei Gifhorn appelliert: Keine Wertsachen in Autos lassen!

Die Gifhorner Polizei gibt angesichts der jüngsten Diebstähle den Hinweis, Fahrzeuge immer abzuschließen und dies gegebenenfalls zu überprüfen. Zudem sollten keine Wertgegenstände in Autos zurückgelassen werden, auch wenn die Fahrzeuge vermeintlich sicher auf dem Grundstück, am Straßenrand oder nur für kurze Dauer abgestellt sind.

Betroffene, deren Fahrzeug in den letzten Tagen durchwühlt schienen und denen Gegenstände fehlen, werden gebeten, sich zwecks Erstattung einer Strafanzeige mit der Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 in Verbindung zu setzen.

