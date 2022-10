Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Teichgut und Oesingen

Bei einem Unfall zwischen Teichgut und Groß Oesingen sind am Montagmorgen eine 18 Jahre alte Frau und ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei Gifhorn berichtet, habe die Fahrerin gegen 9.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nachdem sie zunächst nach rechts auf den Grünstreifen gefahren war, schleuderte der Pkw nach links von der Fahrbahn, touchierte einen Baum und überschlug sich.

Schwerverletzte in Kliniken nach Gifhorn und Braunschweig gebracht

Die 18-Jährige habe das Auto selbstständig verlassen können, so ein Sprecher der Polizei Gifhorn. Der 20 Jahre alte Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Die Einsatzkräfte aus Wahrenholz und Groß Oesingen trennten das Dach ab und nahmen die Türen raus. Die Fahrerin und der Beifahrer wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser nach Gifhorn und Braunschweig gebracht. Das Auto wurde völlig zerstört.

Neben der Polizei waren auch zwei Rettungswagen, zwei Notärzte sowie die Feuerwehren aus Wahrenholz und Groß Oesingen mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

Zwei Einbrüche am Wochenende im Kreis Gifhorn

In der Nacht von Samstag, 17.30 Uhr, auf Sonntag, 7 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in ein Haus im Schwalbenweg in Jembke eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt und die Wohnräume durchsucht wurden, stahlen die Täter Elektronikartikel und Bargeld, so die Polizei.

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Unbekannte in Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, aus, um in Calberlah in ein Haus in der Goethestraße einzudringen. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, entwendeten die Täter diversen Schmuck. Hinweise an die Polizei unter: (05371) 9800.

