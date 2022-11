Güterzüge kollidieren bei Gifhorn: Strecke nach Hannover gesperrt

Auf der Bahn-Schnellstrecke Hannover-Berlin sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Güterzüge zusammengestoßen. In Höhe Dalldorf im Kreis Gifhorn fuhr gegen 3.30 Uhr ein Zug, der Erdgas in Tankwagen transportierte, auf einen anderen auf. Warum, ist unklar. Mehrere Waggons des Zugs entgleisten.

Laut Feuerwehr-Sprecher Casten Schaffhauser tritt aus einem der beschädigten Waggons Gas aus. Der Wind treibt das ungiftige Gas in Richtung Meinersen. Am Unfallort herrscht jedoch Explosionsgefahr. Einer der Lokführerkam mit Verletzungen ins Krankenhaus Gifhorn.

ICE-Strecke Hannover-Berlin ist unterbrochen

Die Bahnstrecke Hannover-Berlin ist gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die Kreisstraße zwischen Dalldorf und Meinersen, die mit einer Brücke über die Bahnlinie führt. Die Deutsche Bahn AG bestätigte auf Nachfrage zwar die Sperrung der Bahnstrecke, wollte sich jedoch nicht zu Dauer und Ursache äußern.

Zunächst hatte die Freiwillige Feuerwehr dort Dutzende Einsatzkräfte zusammengezogen, darunter Gefahrgut-Spezialisten. Inzwischen ist die Einsatzbasis an den Bahnhof Leiferde gezogen, wo eine Infrastruktur für Atemschutzeinsätze und Dekontamination eingerichtet wird. Etwa 200 Einsatzkräfte sind vor Ort. Zur Stunde kommen die Einsatzkräfte kaum zur Unglücksstelle durch. Erste Kommandos erkunden die Situation. Auch die Bundespolizei befindet sich auf Anfahrt.

Enno: Zugstrecke bleibt für Tage komplett gesperrt

Wie der Zugbetreiber Enno mitteilt, ist auch die Strecke zwischen Wolfsburg und Lehrte bis auf Weiteres gesperrt. Davon betroffen ist auch die Enno-Linie RE 30 von Hannover nach Wolfsburg. Lediglich auf dem Teilabschnitt zwischen Hannover und Lehrte pendeln Züge. Auf der Strecke Lehrte-Wolfsburg wird schnellstmöglich ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, heißt es.

Grund für die Streckensperrung seien Schäden an der Oberleitung, die durch den entgleisten Kesselwagen herbeigeführt wurden. Die Reparaturen werden laut DB Netz AG voraussichtlich mehrere Tage andauern, heißt es.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

