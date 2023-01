Gifhorn. Mit diesem Verhalten macht sich ein Autofahrer in Neudorf-Platendorf verdächtig.

Alkohol und Drogen im Verkehr E-Roller-Fahrer flüchtet in Gifhorn vor Polizei

Alkoholverbot im Verkehr gilt auch an Neujahr und auf Elektrorollern. Das lernte am frühen Sonntagmorgen ein Fahrer, den die Polizei gegen 2.30 Uhr in der Gifhorner Torstraße erwischte.

Zwar startete der Mann mit dem flinken Zweirad durch und rannte dann noch ohne Scooter weiter. Doch bei einer Fahndung geriet er einer Streife zu Fuß doch ins Netz. Der Grund für das schlechte Gewissen zeigte sich laut Polizei beim Alkoholtest: fast 1,0 Promille. Für den Mann ging es nur noch zu Fuß weiter. Ihm droht ein Ordnungsgeld.

32- Jähriger unter Haschisch-Einfluss am Steuer

In Neudorf-Platendorf kassierte die Polizei den Führerschein eines 32-Jährigen. Er war gegen 7.30 Uhr unter Haschisch-Einfluss die Bahnhofstraße rauf und runter gefahren. Wie stark er berauscht war, klärt eine Blutprobe.

red

