Unbekannte Einbrecher machten sich in Rötgesbüttel und Tiddische an fremdem Eigentum zu schaffen. (Symbolbild)

Fette Beute in Tiddische Einbrecher nutzen Silvesternacht in Gifhorn als Tarnung

Während die meisten Menschen arglos feiern, nutzen dreiste Einbrecher die Sondersituation am Jahreswechsel für ihre schlechten Absichten. Viele Häuser sind verlassen, weil die Bewohner andernorts feiern. Zugleich sind zahlreiche Menschen unterwegs, so dass Verdächtige in der Menge der Nachtschwärmer untergehen. Genau diese Bedingungen machten sich laut Polizei Unbekannte in der Neujahrsnacht in Rötgesbüttel und Tiddische zunutze.

Am Neujahrsmorgen wurde um 1.10 Uhr ein Einbruch in die Bürgerhalle in Rötgesbüttel gemeldet. Unbekannte Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem Silvestertag gegen 12 Uhr bis in die Silvesternacht.

In Tiddische wurde am Silvesterabend in der Bergfelder Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner verließen gegen 18 Uhr ihr Haus zu einer Silvesterfeier und bemerkten nach der Rückkehr in der Nacht den Einbruch. Ein Schock: Die Täter hatten die Räumlichkeiten durchsucht und diverses Diebesgut entwendet.

