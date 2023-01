Flüchtlingshilfe Papenteich erhält Geschirrspende

Der Lions Club Meine-Papenteich übergibt Geschirrspende an die Flüchtlingshilfe Papenteich e.V.

Die Flüchtlingshilfe Papenteich e.V. freut sich über eine große Spende von Geschirr und Besteck der Firma Edeka Ankermann. Den Kontakt stellte der Lions Club Meine-Papenteich her.

Die stark gestiegene Anzahl Geflüchteter, auch bedingt durch höhere Zuweisungen des Landkreises, stellt die Samtgemeinde Papenteich vor eine riesige Herausforderung. Dies berichtet der Lions Club Meine-Papenteich in einer Pressemitteilung. ,,Krieg und Vertreibung sind mit die drängendsten Themen unserer Zeit und betreffen uns unmittelbar’’, erklärt Dr. Martin Kirschke, Pressewart Lions Club Meine-Papenteich.

Bei deren Bewältigung leistet die Flüchtlingshilfe Papenteich wertvolle Arbeit durch das Engagement der vielen Helferinnen und Helfer, bei der Unterstützung der Geflüchteten, der Suche und Vermittlung von Wohnraum, Übernahme von Patenschaften, Sprachkursen, und vieles mehr, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Edeka Ankermann unterstützt die Flüchtlingshilfe mit Geschirr und Besteck

Das Thema bewegt auch den Lions Club Meine-Papenteich und so kam es zu einem ersten Treffen, bei dem zwei Mitarbeiterinnen Einblicke in die Arbeit der Flüchtlingshilfe und die drängendsten Themen gaben. Wie die Flüchtlingshilfe berichtet, besteht insbesondere bei der Erstausstattung von Wohnraum für geflüchtete Menschen ein großer Bedarf, von Geschirr, Besteck und Töpfen bis zu Elektrogeräten. Der Lions Club Meine-Papenteich konnte hier Abhilfe leisten durch die Vermittlung einer großen Spende von Geschirr und Besteck der Firma Edeka Ankermann. Volkmar Tanneberger, Volker Bückmann und Christian Becker, Mitglieder des Lions-Vorstands, übergaben die Spende an Heinrich Lagemann und Dorothea Winter, Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende der Flüchtlingshilfe.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de