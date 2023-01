Gifhorner Gemeinde St. Altfrid unterstützt Kita in Sri Lanka

Der ehemalige Küster und jetzige Ehrenamtliche der Gifhorner Pfarrei St. Altfrid, Nallanathan Nantakumar, der seit seiner Flucht 1985 in Gifhorn lebt, hat zusammen mit einigen Freunden eine Kindertagesstätte und eine Nähwerkstatt in seiner Heimat in Jaffna im Norden von Sri Lanka aufgebaut. „Wir wollen unserer Heimat etwas zurückgeben, wir leben jetzt einigermaßen in Sicherheit“ so Nantakumar über seine Motivation für die Projekte.

Kita in Sri Lanka besteht mittlerweile aus zwei Gruppen

„Als wir das letzte Mal in unserer Heimat waren, haben wir gesehen, wie notwendig die Hilfe von außen ist“, erklärt Nantakumar weiter. Mittlerweile besteht die Kita aus zwei Gruppen und die Nähwerkstatt, mit deren Arbeitsplätzen nicht nur den Familien geholfen wird, leistet einen Beitrag für einen nachhaltigen Lebensstil.

In der Pfarrei St. Altfrid hat Nantakumar sofort Unterstützer für sein Projekt gefunden. In der Männergruppe fand seine Idee großen Zuspruch. „Wir wollen mit unseren finanziellen Mitteln die laufenden Kosten der nächsten Jahre finanzieren und benötigen etwa 6000 Euro pro Jahr für Erzieherinnen und Erzieher, Näherinnen und Näher, Küchen- und technisches Personal“, so Martin Wrasmann von St. Altfrid, der Nantakumar in seinem Projekt unterstützt.

Saris aus Sri Lanka sollen im neuen Allermarkt verkauft werden

In der Nähwerkstatt werden hauptsächlich Saris in unterschiedlichen Farben und Größen hergestellt, unter Kriterien von fairer Arbeit und Herstellung. „Wir hoffen, dass wir dann auch Saris aus Sri Lanka in unserem neuen Allermarkt verkaufen können,“ so Martin Wrasmann weiter.

Wer das Projekt unterstützen will, kann dies unter Pfarrei St. Altfrid, IBAN DE49 2695 1311 0037 0013 10, Sparkasse CE-GF-WOB, tun.

red

