Die Band ,,Rossi’’ tritt in der Gifhorner Rock-Bar H1 auf

Die Band „Rossi“ aus Bremen tritt am Samstag, 14. Januar, ab 20.30 Uhr in der Gifhorner Rock-Bar H1 auf. ,,Sie begeistern, als langjährige Headliner des Altstadtfestes, das Gifhorner Publikum auf der H1-Bühne am Kino und brennen schon auf den Auftritt im H1’’, berichtet Holger Hirsch, Eigentümer des H1. Songs von den Foo Fighters, Metallica, Billy Idol, Nirvana, Rage Against the Machine, Die Toten Hosen, Linkin Park, Die Ärzte und viele mehr stehen auf dem Programm der Band ,,Rossi’’, heißt es in einer Pressemitteilung des H1.

Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse (soweit noch vorhanden) für 10 EUR im H1. Einlass ist um 19 Uhr, die Band startet gegen 20.30 Uhr.

red

