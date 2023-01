DUO-Seniorenbegleitung – noch freie Kapazitäten im Nordkreis

Hankensbüttel/Wittingen. Ehrenamtliche bieten den Senioren regelmäßige Besuche an und unterstützen in der Alltags- und Freizeitgestaltung. Das Angebot ist kostenlos.

Auch wer im Alter noch selbstständig ist und gut zu Hause zurechtkommt, kann sich gerade in der dunklen Jahreszeit schnell einsam fühlen. Nicht selten fehlt der regelmäßige Kontakt zu einer Person, die einem ein wenig Gesellschaft leistet, Zeit zum Klönen hat oder um Rat gefragt werden kann.

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen im Landkreis Gifhorn hat hier passend ein kostenloses Angebot – die DUO-Seniorenbegleitung. Wie der Landkreis Gifhorn in einer Pressemitteilung mitteilt, bieten Ehrenamtliche hierbei den Senioren regelmäßige Besuche an. Sie geben kleine Unterstützungen in der Alltags– und Freizeitgestaltung, haben Zeit zum Zuhören und Reden oder für gemeinsame Spaziergänge.

Ehrenamtliche wurden für die Aufgabe umfangreich geschult

Alle Ehrenamtlichen haben für diese Aufgabe eine umfangreiche Schulung durchlaufen und werden über den Seniorenstützpunkt vermittelt, heißt es vom Landkreis weiter. Eine DUO-Seniorenbegleitung findet langfristig statt. Die Ehrenamtlichen und die Senioren bauen schrittweise durch regelmäßige Kontakte ein gutes Vertrauensverhältnis auf. So entstehe für beide Seiten eine wertvolle Beziehung.

Es gibt noch freie Kapazitäten

Aktuell kann diese Aufgabe in der Samtgemeinde Hankensbüttel von einer DUO-Seniorenbegleiterin und in der Stadt Wittingen von einem DUO-Seniorenbegleiter übernommen werden. Interessierte können sich bei Anne Klung im Seniorenstützpunkt melden. Sie ist entweder telefonisch unter (05371) 82558 oder per Mail unter anne.klung@gifhorn.de erreichbar.

