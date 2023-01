Unbekannte schlagen Haustüren in Wittingen ein

Für Ärger sorgten in Wittingen Ende Dezember mitten in der Nacht unbekannte Täter, die zwei Haustüren eintraten. Gegen 3.30 Uhr klingelten laut Polizei mutmaßlich zwei Unbekannte an einer Haustür in der Straße „Umweg“. Nachdem die Bewohner die Tür nicht öffneten, schlugen oder traten die Unbekannten auf die Glasscheibe in der Haustür ein. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Den Schaden bemerkte der Hausbesitzer am nächsten Morgen. Er erstatte eine Anzeige bei der Polizei.

Hausbewohner erstattet Anzeige wegen Hausfriedensbruch

In der selben Mittwochnacht, nur kurze Zeit später gegen 3.36 Uhr, klingelten mutmaßlich dieselben unbekannten Männer an einer Haustür im Wittinger Gartenweg. Auch hier trat mindestens einer der Unbekannten mit dem Schuh gegen die Haustür. Danach flüchteten die Täter abermals in unbekannte Richtung. Der Hausbewohner rief umgehend die Polizei, diese konnte aber niemanden mehr in der Nähe finden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs auf.

Die Polizei Wittingen ermittelt in beiden Fällen und bittet eventuelle weitere Geschädigte, Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Polizei unter (05831) 252880 in Verbindung zu setzen.

red

