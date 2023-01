Stadthalle Gifhorn zeigt Ohnsorg-Komödie „Das Hörrohr“

Das Ensemble des Hamburger Ohnsorg-Theaters ist jeden Winter ein gefragter Gast in Gifhorn. Am Sonntag, 15. Januar, um 16 Uhr ist es wieder so weit in der Stadthalle: „Das Hörrohr“ haben die Hanseaten diese Mal im Gepäck. Den Volkstheater-Klassiker von Karl Bunje hat Frank Gruppe neu für das aktuelle Ohnsorg-Ensemble rund um Wolfgang Sommer und Beate Kiupel inszeniert.

Die titelgebende Hörhilfe gehört Opa Meiners und der ist noch ganz rüstig. Nur mit dem Hören hat er so seine Schwierigkeiten. Vom Leben um sich herum und von dem, was auf seinem Hof vor sich geht, bekommt er daher nur mit, was seine Verwandten ihm möglichst laut in sein Hörrohr schreien. Doch nicht jeder auf dem Hof meint es gut mit ihm. Vor allem Schwiegertochter Bertha nutzt die Schwerhörigkeit des Alten aus, um ihre eigenen Pläne voranzutreiben.

Mit allen erdenklichen Mitteln soll Opa übers Ohr gehauen werden. Zusammen mit ihrem ehemaligen Verehrer Arnold fädelt die hinterhältige Bertha so manche Intrige ein, um möglichst schnell das Regiment zu übernehmen. Doch sein treuer Knecht und seine verwaiste Enkelin setzen alles daran, Opa vor Schaden zu bewahren und Bertha einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Und dank eines neuen Hörrohrs wird Opa Meiners erstaunlich hellhörig.

Restkarten für die Vorstellung am 15. Januar um 16 Uhr gibt es ab 23,- Euro unter www.stadthalle-gifhorn.de, bei der Konzertkasse, Steinweg 73, in Gifhorn sowie ab eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse. red

