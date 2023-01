Gifhorn. Nach den Vorfällen am Montagnachmittag sucht die Polizei die Frauen, die der 33-jährige Täter belästigt haben soll. Das ist in dem Markt passiert.

Im Knesebecker Tedi-Markt soll es am Montag zu Belästigungen gekommen sein. Nun sucht die Polizei die Opfer.

Polizei Gifhorn Kreis Gifhorn: Mehrere sexuelle Belästigungen in Discounter

Im Tedi-Markt in der Knesebecker Straße in Wittingen soll es am Montag gegen 16 Uhr zu sexuellen Belästigungen gekommen sein. Nach Angaben der Polizei Gifhorn soll der 33-jährige Beschuldigte mehrere Kundinnen im Markt gefragt haben, ob sie ihn küssen oder mit ihm rausgehen wollen. Da keine der Frauen auf das Angebot einging, beleidigte der 33-Jährige die Frauen. Die betroffenen Frauen verließen im Anschluss den Markt.

Den Beschuldigten konnte die Polizei noch im Markt antreffen und die Personalien feststellen. Er erhielt einen Platzverweis für den Markt. Nun sucht die Polizei für die Ermittlungen die Frauen, die im Markt vom Beschuldigten angesprochen wurden. Die betroffenen Frauen melden sich bitte bei der Polizei in Wittingen unter (05831) 252880.

