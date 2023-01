MTV Gifhorn lädt zum Familienskaten ein

Gifhorn. Der MTV Gifhorn bietet zwei Termine für das Familienskaten in der Turnhalle der Adam-Riese-Schule an. Das Angebot richtet sich an alle.

Auch dieses Jahr bietet der MTV Gifhorn im Winter das beliebte Familienskaten an. Alle Skatebegeisterten sind eingeladen am Sonntag, 15. Januar, von 11 bis 14 Uhr und Sonntag, 12. Februar, von 11 bis 14 Uhr in der Sporthalle der Adam-Riese-Schule durch die Halle zu flitzen. Wie der MTV Gifhorn berichtet, geht es dabei in erster Linie um Spiel und Spaß. Die Fortgeschrittenen können sich austoben und Anfänger können ihre ersten Schritte gefahrlos in der Sporthalle machen.

Wie bei allen Veranstaltungen des Skateteams wird das Tragen einer Schutzausrüstung dringend empfohlen. Das Tragen eines Helms ist Pflicht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de