Schwülper: Auto bleibt auf Acker stecken – Polizei sucht Zeugen

Schwülper. Die Meiner Polizei sucht nach einem Mann im silberfarbenen Mercedes. Außerdem: Unbekannte haben in Steinhorst eine Bushaltestelle besprüht.

Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen in Schwülper. Dort ist am Dienstag ein Auto auf einem Acker steckengeblieben. (Symbolbild)

Die Polizei aus Meine sucht Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagvormittag einen Mann in einem silbernen Mercedes mit Braunschweiger Kennzeichen beobachtet haben. Interessant für die Ermittlungen ist insbesondere, wo und wann der Mercedes in Schwülper unterwegs war. Das Auto blieb nämlich im Dallmorgen auf einem Acker stecken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05304) 91230 entgegen.

Bushaltestelle in Steinhorst besprüht

Im Zeitraum von Freitag, 12.15 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte das Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Steinhorster Marktstraße mit Graffiti. Die Polizeistation Hankensbüttel sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter (05832) 979340 entgegengenommen.

Trunkenheitsfahrt auf B4 zwischen Wesendorf und Gifhorn

Am Dienstagabend ist es gegen 19.35 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 4 zwischen Wesendorf und Gifhorn gekommen. Ein „aufmerksamer Verkehrsteilnehmer“ hatte die auffällige Fahrweise eines vor ihm fahrenden Pkw per Notruf gemeldet, berichtet Gifhorns Polizei.

Kurz vor der Wohnanschrift konnten die Beamten den gemeldeten Wagen und die darin befindliche Fahrerin feststellen. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, woraufhin ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,25 Promille.

Der 57-jährigen Gifhornerin wurde daraufhin eine Blutprobe im Klinikum Gifhorn entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

