Politiker beraten über Bebauungsplan

Die Mitglieder des Umwelt-, Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Ribbesbüttel kommen am Mittwoch, 24. Januar, ab 18 Uhr im Raiffeisengebäude in Vollbüttel zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan „Langen Ehlern“ in Vollbüttel sowie Einwohneranfragen. ...