Besucher lernen Filzen

Isenbüttel Wer seine Fingerfertigkeit mit Filz ausprobieren wollte, hatte dazu beim Werkstattfest der Textilwerkstatt 37 in der Schulstraße in Isenbüttel Gelegenheit. Bis auf einen Jungen setzten sich ausschließlich weibliche Besucherinnen an den Tisch und ließen sich von Erzieherin Esther Bartschies (rechts)...